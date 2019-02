Amerikaanse gevechtshelikopters via ons luchtruim op weg naar NAVO-grens om indruk te maken op Russen Hans Renier

04 februari 2019

23u37

Bron: Belga, Belgian Air Force, Focus WTV, Facebook 3 Tientallen Amerikaanse legerhelikopers doorkruisen dezer dagen het Belgische luchtruim. Ze zijn op weg naar de NAVO-grens in Oost-Europa en maken deel uit van de grote Amerikaanse operatie ‘Atlantic Resolve’. “Het is de bedoeling om indruk te maken op de Russen”, klinkt het.

Het gaat over een totaal van 84 helikopters van het type AH-64 Apache, UH-60 Blackhawk en CH-47 Chinook van de 1ste Combat Aviation Brigade – 1st Infantry Division. Ze arriveerden per boot in Zeebrugge op 29 januari. “Ze kwamen gedemonteerd uit het schip en zijn in Zeebrugge door de Amerikanen weer vliegklaar gemaakt”, zegt Helmut Walgraeve, projectmanager bij ICO Zeebrugge.

De logistieke operatie kadert in de militaire oefening Atlantic Resolve waarmee de Verenigde Staten haar aanwezigheid in Oost-Europa geleidelijk aan versterkt. Het doel van de actie is om indruk te maken op de Russen.

Het gaat tijdens de operatie niet alleen om helikopters, maar ook om 1.900 soldaten en meer dan 3.000 legervoertuigen en containers. Die laatste werden in Kallo ontscheept.

De helikopters verlieten zondag de tijdelijke militaire helihaven op de terreinen van ICO Zeebrugge. Ze vlogen naar het SHAPE hoofdkwartier in Chièvres in de provincie Henegouwen voor een tussenstop. Vanaf maandag vertrokken ze via Duitsland verder richting Oost-Europa.

“Tegen woensdag zullen alle helikopters België verlaten hebben”, vertelt John Tiedeman, bevelhebber van een van de eenheden die door ons land reisden.

Van op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Wallonië kwamen al meldingen van mensen die de legermacht zagen overvliegen. Dat brengt volgens de meldingen een enorm lawaai met zich mee. Onder meer in de buurt van Brugge, Oudenaarde, en op verschillende plaatsen in Wallonië waren er al meldingen.