Amerikaanse Federal Reserve verlaagt rente opnieuw om coronacrisis IB

16 maart 2020

03u17

Bron: Belga 0 De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente opnieuw verlaagd als maatregel tegen de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het belangrijkste rentetarief van de koepel van centrale banken gaat met 1 procentpunt omlaag en ligt nu tussen de 0 en 0,25 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Fed de rente tussentijds verlaagt. Ook herstart de Fed zijn opkoopprogramma voor obligaties.

De Fed zegt de rente rond het nulpunt te houden totdat de bank "het vertrouwen heeft dat de economie recente gebeurtenissen te boven is" en weer op koers is om de doelen van de centrale bank te behalen. Die doelen zijn maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit met een inflatie van rond de 2 procent.

Voorzitter van de Fed Jerome Powell zei in een toelichting een zwak tweede kwartaal te verwachten door het virus. Hoe de economie zich daarna herstelt is afhankelijk van de verspreiding van het coronavirus. In ieder geval worden sectoren als toerisme hard geraakt, maar ook bedrijven die voor hun toelevering van producten afhankelijk zijn van China en bedrijven die naar bijvoorbeeld Europa exporteren krijgen een tik. Het virus heeft daarom hoe dan ook een "aanzienlijk effect" op de Amerikaanse economie.

Nieuw opkoopprogramma

Het nieuwe opkoopprogramma van staatsobligaties en zogeheten gebundelde hypotheekleningen krijgt een waarde van 700 miljard dollar. De Fed kondigde meer maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat huishoudens en bedrijven voldoende toegang tot krediet houden. Zo kunnen Amerikaanse banken en andere financiële instellingen onder andere goedkoper geld lenen van hun regionale centrale bank. Ook moedigt de Fed banken aan hun opgebouwde kapitaalbuffers aan te breken om voldoende krediet in de economie te pompen.

De Fed en vijf andere centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank, hebben ook afgesproken bepaalde onderlinge transacties die centrale banken van voldoende vreemde valuta moeten voorzien goedkoper en vaker uit te voeren. Het gaat om zogeheten swaps met dollars. Daarbij wisselen de Fed en andere centrale banken hun valuta uit, om ze later terug te kopen tegen een vaststaande wisselkoers. Ook de Bank of England, de Bank of Canada, de Bank of Japan en de Zwitserse nationale bank zijn bij deze overeenkomst betrokken.

Powell zei verder dat de Fed de effecten van de genomen maatregelen scherp in de gaten houdt. De centrale bank is bereid verdere maatregelen te nemen, wanneer noodzakelijk. Wel sprak Powell zich uit tegen negatieve rentes.