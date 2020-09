Amerikaanse farmareus Merck test coronavaccin in België TTR

12 september 2020

07u54

Bron: Belga 0 De Amerikaanse farmareus Merck is in België gestart met het testen van één van zijn experimentele coronavaccins. Dat meldt de Wall Street Journal vandaag.

Het bedrijf test het Covid 19-vaccin uit op gezonde vrijwilligers. De test moet nagaan hoe veilig het vaccin is en in welke mate immuniteit wordt opgebouwd. De studie vindt plaats in ons land. Bedoeling is het vaccin te testen op 260 vrijwilligers.

Heel wat farmabedrijven zoeken een vaccin tegen Covid-19, en zijn bezig met soortgelijke testen. In Engeland moest een farmabedrijf de proeven naar een veelbelovend middel stopzetten omdat een tester neurologische problemen kreeg.

