Amerikaanse duivenliefhebber met 1,4 miljard euro zoekt huis met duiventil in Vlaanderen

06 november 2019

06u57

Een Amerikaanse belegger met 1,4 miljard wil investeren in de Vlaamse duivensport. Hij is op zoek naar een huis met duivenhokken in Vlaanderen. Ook zoekt de Amerikaan iemand die de vogels kan verzorgen. Nikolaas Gyselbrecht, een duivenmakelaar uit Knesselare, helpt de miljardair in zijn zoektocht. "België is het mekka van de duivensport", vertelde Gyselbrecht gisteren op Radio 2.

"Toen we onze zoektocht gestart zijn, hebben we heel veel respons gekregen. Samen met de man uit Amerika gaan we dan kijken wat het meest interessant is. Hij is uiteindelijk degene die zal beslissen. Ik ben slechts het doorgeefluik", aldus Gyselbrecht. De rijke Amerikaan, Allan Mecham, wil 1,4 miljard euro investeren in de Vlaamse duivensport.



“Er komen steeds meer mensen uit het buitenland naar hier om zich te meten met de besten. Ze willen kijken hoe goed ze zijn. Naar België komen voor de duivensport is vergelijkbaar met het spelen van de Champions League”, gaat de duivenmakelaar verder op Radio 2.

Gyselbrecht licht in het programma ‘De wereld vandaag' op Radio 1 verder toe dat er gemengde reacties zijn bij de Belgische duivenmelkers. “Ik denk dat een groep deze evolutie positief vindt”, zegt hij. “Anderen vinden het dan weer niet leuk dat zo het grote geld komt opzetten en zij het moeilijker krijgen.”