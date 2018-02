Amerikaanse blogster klaagt Brugs hostel aan: "Ik werd zat gevoerd en aangerand" Mathias Mariën TK

Bron: Eigen berichtgeving 165 De Amerikaanse reisblogster Diana Edelman heeft een klacht ingediend tegen de eigenaar van Hostel Lybeer in Brugge en een van zijn barmannen. De 38-jarige vrouw beweert dat die laatste haar eind vorig jaar dronken voerde om haar in bed te krijgen. " Ik werd ’s ochtends wakker en wist helemaal niks meer. Al meer dan twee maanden probeer ik die nacht te reconstrueren", schreef Diana midden januari op haar blog. Volgens de barman zelf was er van aanranding echter geen sprake.

Diana Edelman is één van de vele reisbloggers die de Verenigde Staten rijk is. Ze post op haar website berichten en verslagen over haar uitstapjes, en die zijn overwegend positief. Eén bericht ziet er echter minder rooskleurig uit: onder de titel ‘seksueel geweld tegen een vrouwelijke reizigster’ probeert ze een decemberavond in het Brugse Hostel Lybeer te reconstrueren.

“Wat is er die bewuste avond precies gebeurd?”, is de vraag waarmee ze haar blogpost begint. Daarna volgt een lang verhaal over een avond waarin de Roemeense barman haar bleef trakteren. "Hij kwam steeds opnieuw bij me zitten. Veel te dicht om comfortabel te zijn. Ik bestelde nog een biertje, hij mocht zelf kiezen welke. Ik dronk daarna nog enkele biertjes. De barman bleef betalen. Het laatste dat ik me herinner is dat hij me rond 22 uur probeerde te kussen. Daarna is het één zwart gat en weet ik niks meer", staat er te lezen. "De volgende ochtend probeerde ik te reconstrueren wat er gebeurd was, maar het bleef zwart. Ik stuurde een Amerikaanse vriend dat ik ‘een Roemeense vent hadgekust’. Maar dan bedacht ik me: 'Je weet niet wat er precies gebeurd is, Diana. Je hebt helemaal geen idee.'"

Misbruik gemaakt

Diana postte het bericht naar eigen zeggen om een statement te maken. "Het zou mogelijk moeten zijn om gewoon rustig een biertje te drinken aan de bar zonder dat het gevaarlijk wordt." Een week na haar vertrek stuurde ze de Roemeen nog een bericht om te vragen wat er was gebeurd. "Volgens de barman was ik te zat om seks te hebben en hebben we enkel samen geslapen. Maar toch. Ik voel me zo slecht. Nog nooit maakte ik zo’n black-out mee. Volgens mijn psychologe maakte de barman misbruik van het hoge alcoholpercentage en valt dit onder seksueel misbruik. Ik kan niet meer aan mijn trip denken zonder het gezicht van die klootzak voor me te zie", schrijft Diana verder op haar blog.

"Ik vroeg hem mij iets in te schenken dat ik graag zou drinken. Moet hij me daarom meteen de zwaarste bieren geven? Ik ben mijn laatste beetje vertrouwen verloren dat het mogelijk is om iets te drinken in een veilige omgeving.” Ze heeft intussen klacht ingediend in de Verenigde Staten, en die zal volgens haar overgemaakt worden aan de Belgische instanties.

Schreeuw om aandacht

De eigenaar van het hostel, Stephane Kolijn, is niet te spreken over het verhaal. Volgens hem is het klinkklare onzin en 'een schreeuw om aandacht voor haar blog'. In een reactie op haar blogpost waarschuwt hij haar dat haar uitspraken laster zijn. "Ik heb het videomateriaal van die avond bekeken, want jawel, je staat op de beelden van de veiligheidscamera's. Ik wil niet in detail gaan of je in verlegenheid brengen, maar wat ik zag was geen onschuldig meisje. Niemand heeft je gedwongen om die biertjes te drinken, en de barman heeft zeker niet met opzet de zwaarste uitgekozen. Je hebt overigens zelf betaald voor het merendeel van de drankjes."

Hij kan goed begrijpen dat ze zich weinig herinnert van de avond. "Maar wees gerust, uit de beelden kan ik afleiden dat niemand van je geprofiteerd heeft. Je hoeft je helemaal niet ongelukkig of onveilig te voelen. Je hebt iets stoms gedaan, het overkomt ons allemaal wel eens. Niemand heeft je gedwongen of verplicht om iets te doen." De man overweegt om zelf een klacht in te dienen voor laster en eerroof. "We hebben een score van 8,8 op recensiewebsite hostelworld.com, die behaal je niet als je on­respectvol met je klanten ­omgaat. Overigens bracht ze ook de nacht nadien bij ons door. Als je echt een slechte ervaring hebt gehad, dan doe je dat toch niet?", vertelt hij nog aan Het Nieuwsblad.