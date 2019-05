Amerikaanse band pikt het niet dat Vlaams Belang hun lied speelde: “Wij vinden het verschrikkelijk” jv

27 mei 2019

09u07 0 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stapte gisteren na zijn verkiezingsoverwinning de zaal met militanten binnen op de tonen van het nummer ‘Legendary’ van de Amerikaanse band uit Cleveland (Ohio), Welshly Arms. Maar daar is de groep zelf helemaal niet mee opgezet, liet Welshly Arms via Twitter weten.

Van Grieken zei dat zijn vriendin de muziek had gekozen, “want dit is legendarisch én het wordt legendarisch”. Maar de componisten van de song dachten er blijkbaar anders over.

Iemand vroeg aan Welshly Arms op Twitter: “Wat vinden jullie ervan dat een Belgische extreemrechtse partij die veroordeeld werd voor racisme net jullie liedje ‘Legendary’ hebben gebruikt tijdens hun overwinningsceremonie?” De band antwoordde: “Dat vinden wij verschrikkelijk. We keuren niets van die aard goed.”