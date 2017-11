Amerikaans legerdepot geopend in Limburg Celien Moors

17u29 0 Borgerhoff De legerbasis van Zutendaal staat paraat voor de Amerikanen en hun legervoertuigen, zodat de Verenigde Staten snel weerwerk kunnen bieden tegen dreiging uit het oosten. Maar dat betekent niet dat een nieuwe Koude Oorlog zich aandient, meent een expert. “De logistieke ondersteuning maakt deel uit van een gezamenlijk signaal aan Poetin: één van afschrikking.”

De Amerikanen kennen Kwartier Wevelsmoer in Zutendaal. De loodsen op het terrein werden speciaal voor hen gebouwd in de jaren '80, tijdens de Koude Oorlog. Plek zat om logistiek materiaal op te slaan en voorbereid te zijn op elke mogelijke aanval uit de Sovjet-Unie, toen nog akelig dichtbij begrensd door Oost-Duitsland. Rond de eeuwwisseling bleken die voorzorgen niet meer nodig, dus trokken de Amerikanen weg uit Limburg, en namen Belgische eenheden er plaats. Sinds 2011 voert de logistieke eenheid bevoegd voor rollend materieel en bewapening er zeven opdrachten uit voor de Belgische Defensie, zoals de ontvangst en inspectie van nieuwe voertuigen, het vernietigen van overtollige munitie, en het onderhoud van containers. Ook de archieven van Defensie liggen er opgeslagen.

De eenheid zal die taken blijven uitvoeren, maar werkt nu zij aan zij met de Amerikanen. Sinds de annexatie van de Krim en de onrust in Oekraïne, broeit er weer wat in Oost-Europa. Daarom zocht de VS twee jaar geleden opnieuw toenadering tot de Europese NAVO-landen, voor nieuwe zogenaamde vooruitgeschoven depots.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee