Amélie, vriendin van Charles Michel, schrijft emotionele boodschap op Facebook: “Jij bent altijd de ‘Premier de mon coeur’” Sven Spoormakers

19 december 2018

14u05 9 “Tu es toujours le Premier de mon coeur”, schreef Amélie Derbaudrenghien vandaag op haar Facebook. In het Nederlands valt de taalspitsvondigheid in het water, maar u begrijpt wel wat ze bedoelt: de vriendin van premier Michel staat met volle overtuiging nog achter haar partner.

“Met kalmte, onverstoorbaarheid en vastberadenheid heb je – gedurende meer dan vier jaar – alles in het werk gesteld om het algemeen belang te dienen. Gisteren ook koos je voor de openheid, de hand uitgestoken. Altijd ben je trouw gebleven aan je overtuigingen, aan je waarden. Je bent een uitmuntende premier en altijd de premier van mijn hart.”

Die woorden verschenen vanochtend op het Facebookprofiel van Amélie Derbaudrenghien, sinds tien jaar de vriendin van premier Michel. Het was een spontane uitbarsting, zo hoorden we uit de kringen van Michel. Geen politieke zet om snel wat emotie aan het harde politieke discours toe te voegen. Zo - en alleen zo, want interviews wou ze niet geven – stortte ze haar hart uit nadat haar partner dinsdagavond het ontslag van zijn regering bij koning Filip was gaan aanbieden.