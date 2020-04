Ambulanciersunie vraagt met nieuwe campagne aandacht voor agressie tegen hulpverleners AH

21 april 2020

10u30

Bron: Belga 2 Geweld tegen hulpverleners en ordediensten is in normale omstandigheden al een probleem. In coronatijden lopen ambulanciers, verpleegkundigen, artsen, brandweermensen en agenten nog net iets meer risico op verbaal of zelfs fysiek geweld bij de uitvoering van hun taken. “Dat is onder meer een gevolg van het verhoogde stressniveau bij de bevolking”, zegt de Ambulanciersunie dinsdag bij de lancering van een nieuwe sensibiliseringscampagne.

“Dit maatschappelijk probleem heeft een zware invloed op de mensen uit deze sector, die dagdagelijks met verbale agressie moeten afrekenen en soms zelfs met fysiek geweld of bedreiging. Voor mensen die nu lange shiften moeten draaien en deels zelfs niet de juiste beschermingsmiddelen ter beschikking hebben, is dit een extra belasting”, hekelen de initiatiefnemers.

In november 2019 lanceerde de Ambulanciersunie al een eerste deel van die sensibiliseringscampagne, want ook buiten deze coronasituatie is de problematiek in opmars, klinkt het. “In zulke mate dat verbale agressie zelfs al niet meer gemeld wordt omdat dit tot de 'dagtaak' hoort. Reken daar nog bij dat deze mensen zich in de steek gelaten voelen door de overheden en werkgevers, die weinig tot niets ondernemen om de problematiek in te dijken of zelfs maar onder de brede aandacht te brengen.”

Affiches en flyers

In het kader van de campagne worden affiches en flyers verspreid. Het gaat bijvoorbeeld om vier campagnebeelden die verspreid worden in het Nederlands, Frans en Engels. Striptekenaar D'auwe zorgde voor de illustraties. Op die manier wil de Ambulanciersunie het thema onder de aandacht brengen van zowel de brede bevolking als de beleidsmakers.

Meer over D'auwe

Ambulanciersunie

politiek