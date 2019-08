Ambulancier krijgt klappen bij interventie, rechter oordeelt dat hij nu 1.320 euro aan proceskosten moet betalen mvdb

Een ambulancier die bij een interventie werd geslagen door een ongeduldige busreiziger en traangas in de ogen kreeg, haalt bakzeil bij de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant, schrijven de Sudpresse-kranten. Daardoor moet Jean-François Deville de 1.320 euro juridische kosten zelf dragen.

Bijna vijf jaar geleden, op 22 augustus 2014, moest de ambulancier met zijn collega uitrukken voor een dringende interventie in het Waals-Brabantse stadje Genappe. Het ging om een persoon met een hartstilstand. Als versterking ging ook een SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, de Franstalige benaming voor een MUG-interventie, red.) ter plaatse.



Deville kwam met zijn ambulance als eerste toe in de smalle straat. De man zag zich genoodzaakt op de rijbaan te parkeren. Een achterliggende lijnbus kon niet door. Een passagier in de bus stapte na enige tijd uit en kwam boos op Deville afgestapt. De woordenwisseling leidde tot een handgemeen. De buspassagier (geboren in 1989) nam de ambulancier vast en kwam ten val. Hij stond op en deelde een zware vuistslag uit. Deville werd op het hoofd geraakt. Daar bleef het niet bij. De agressieveling haalde een busje traangas boven en spoot de verpleger in het aangezicht. Het is onduidelijk of de twintiger meteen werd opgepakt. In ieder geval is Deville een taaie. Ondanks het traangas en de vuistslag is hij nog in staat om de in levensgevaar verkerende patiënt nog naar het ziekenhuis over te brengen. Volgens een getuige duurde de interventie 33 minuten.

Blijvende handicap

Deville benadrukt aan Sudpresse dat het onmogelijk was om de ambulance te verplaatsen. Ook zegt hij de busreiziger niet te hebben geslagen. De ambulancier dient klacht in wegens mishandeling en bedreigingen. Een arts verklaart hem zestien dagen arbeidsongeschikt. Onderzoeken wijzen later uit dat hij aan het incident een blijvende handicap van zes procent overhoudt. Het bezorgt hem ook een psychologische trauma. “Zelfs nu heb ik soms schrik om in te grijpen, bang voor wat er zou kunnen gebeuren”, aldus Deville.

Het parket Waals-Brabant seponeert het dossier zonder gevolg, waardoor de agressieveling vrijuit gaat. Deville vindt dit onrechtvaardig en daagt de twintiger via een burgerlijke procedure voor de rechtbank. Hij wil de medische kosten en gemiste inkomsten op hem verhalen.

De rechtbank heeft de klacht van Deville nu afgewezen. Hij krijgt geen schadevergoeding en moet de proceskosten van 1.320 euro betalen. Volgens de advocaat van Deville interpreteerde de rechter alles ten nadele van zijn cliënt. De ambulancier vindt het erg moeilijk de uitspraak te aanvaarden. “Met dit vonnis worden agenten, ambulanciers en brandweermannen herleid tot boksballen. Ik walg ervan”, aldus nog Deville die beroep overweegt.