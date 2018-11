Ambulance vertraagd door ‘gele hesjes’: kwartier te laat voor dringende oproep die dodelijk afliep kg

24 november 2018

23u25

Bron: RTL, Sudinfo 8 Een ambulance op weg naar een dringende oproep liep gisterenavond maar liefst een kwartier vertraging op door blokkades van de ‘gele hesjes’ in het Waalse Couvin. De persoon in nood kon niet meer gered worden, hoewel dat niet aan de vertraging te wijten is, zegt een woordvoerder aan RTL.

De hulpdiensten in het Waalse Couvin, in de provincie Namen, kregen gisteren rond 19.30 uur een oproep binnen voor een vrouw die zich onwel voelde. De brandweer was al snel ter plaatse en kon de eerste zorgen toedienen, maar de ambulance kwam veel te laat. Reden? De blokkades van de ‘gele hesjes’, die al dagenlang protesteren tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk en Wallonië.



De ambulance deed maar liefst veertien minuten over een afstand van 300 meter, zo vertelt de woordvoerder van de lokale hulpdiensten Gilles Boonen aan RTL.

“Geen rechtstreeks gevolg”

Toen de ambulance aankwam op de scène, was de vrouw al overleden. Haar dood kon niet vermeden worden en werd niet veroorzaakt door de vertraging, verzekert Boonen.



“Men mag nooit de hulpdiensten hinderen. Dat kan erg ernstige gevolgen hebben. Maar in dit geval kunnen we niet spreken van rechtstreekse gevolgen”, benadrukte hij tegenover Sudinfo.

Gevaarlijk

Boonen roept de manifestanten wel op om zulke incidenten in de toekomst te vermijden. “Tijdens een oproep telt elke minuut. Men mag geen tijd verliezen. Dat geldt ook voor de vrijwillige brandweerlieden die naar de kazerne rijden met hun persoonlijk voertuig. Zij riskeren dan geblokkeerd te worden. Dat is gevaarlijk.”