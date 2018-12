Ambulance van brandweer bekogeld in hartje Brussel ADN

04 december 2018

10u33

Bron: Belga, DH 0 In het centrum van Brussel is afgelopen nacht een ziekenwagen van de Brusselse brandweer bekogeld. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse brandweer.

De ziekenwagen was uitgerukt naar de Ophemstraat om een dame te helpen die onder invloed van drank was, maar werd ter plekke bekogeld door een groepje jongeren.

Eén van de ruiten van de bestuurderscabine sneuvelde, maar niemand raakte gewond. Welk soort projectiel precies gebruikt werd, is nog niet duidelijk. Aangezien er niets in de ambulance werd teruggevonden, vermoedt de brandweer dat mogelijk zelfs sprake is van een beschieting.



De voorzitter van de sector hulpdiensten van de liberale vakbond VSOA/SLFP is geschokt: “Om een punt te bereiken waarin een ambulance zo bruut wordt aangevallen, dat is totaal onaanvaardbaar”, reageert Eric Labourdette aan La Dernière Heure. Hij overweegt klacht in te dienen. “Ik denk dat de brandweermannen wel twee keer zullen nadenken voor ze ingrijpen in buurten die echt gebieden van wetteloosheid zijn geworden.”

Une ambulance s'est fait tirer dessus cette nuit à Bruxelles https://t.co/wAKeoLFlT3 pic.twitter.com/eNnXxE8JRl lalibre.be(@ lalibrebe) link