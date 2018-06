Ambulance betrokken bij ongeval in Wetteren: geen gewonden DVL

05 juni 2018

20u32 0

Op de Zuidlaan in Wetteren raakte een ziekenwagen die het rode licht doorreed, betrokken bij een ongeval. De ambulance was met een patiënt onder begeleiding van een MUG op weg naar het UZ. Er werd een tweede ziekenwagen opgeroepen om de patiënt over te brengen. Bij het ongeval zelf raakte niemand gewond.