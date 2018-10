Ambtenarenweddes en uitkeringen vermoedelijk ook omhoog in 2019 AW

02 oktober 2018

15u23

Bron: Belga 1 Het Planbureau veronderstelt in de nieuwste inflatievooruitzichten dat de spilindex in oktober volgend jaar wordt overschreden, met een stijging van de ambtenarenweddes en sociale uitkeringen als gevolg.

De laatste overschrijding van die spilindex vond in augustus plaats. Een nieuwe overschrijding in oktober volgend jaar zou betekenen dat de uitkeringen in november en de ambtenarenweddes in december met twee procent worden opgetrokken. Dat gebeurt om de gestegen levensduurte te compenseren.



Het Planbureau trekt de inflatievooruitzichten voor volgend jaar op: van 1,9 naar twee procent. Ook dit jaar zou de inflatie op twee procent uitkomen.