Ambtenarenweddes en uitkeringen gaan niet omhoog in 2019

03 april 2018

14u36

Bron: Belga 1 Het Planbureau gaat uit van een overschrijding van de spilindex in september, maar verwacht dat de spilindex volgend jaar niet wordt overschreden. Bijgevolg zouden de ambtenarenweddes en uitkeringen in 2019 niet omhoog gaan.

Het Planbureau wijzigt de vooruitzichten niet: verwacht wordt dat de spilindex in september wordt overschreden. Daardoor zullen de sociale uitkeringen in oktober en de ambtenarenweddes in november met 2 procent stijgen. De vorige overschrijding dateert van mei 2017.

Nieuw is dat het Planbureau ervan uitgaat dat de spilindex in 2019 niet zal worden overschreden, en met andere woorden de ambtenarenweddes en uitkeringen niet worden geïndexeerd.

Het Planbureau rekent op een gemiddelde jaarinflatie van 1,7 procent dit jaar, en van 1,3 procent volgend jaar.