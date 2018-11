Ambtenaren stellen Homans ultimatum: “Duidelijkheid tegen 3 december, anders acties” SPS

26 november 2018

13u40

Bron: Belga 0 De socialistische overheidsvakbond ACOD wil tegen 3 december duidelijkheid van minister Liesbeth Homans (N-VA) over het statuut van de Vlaamse ambtenaren. Indien de vakbonden geen gehoor krijgen, wordt met acties gedreigd.

De minister onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg.

Een voorstel van de minister werd eerder unaniem verworpen door de vakbond. ACOD valt vooral over de voorgestelde ontslagregeling. Iemand die op een loopbaan van 20 tot 40 jaar twee negatieve evaluaties krijgt, kan worden ontslagen. Nu kan dat pas na twee negatieve evaluaties binnen de drie jaar. Daarna vervallen die negatieve evaluaties.

Vandaag vond nieuw overleg plaats tussen de bonden en het kabinet van de minister. Daarbij deden de bonden voorstellen. Ze verwachten tegen 3 december antwoorden.