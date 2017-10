Ambtenaren nemen liever vliegtuig dan trein, ook als het niet hoeft JVH

Bron: Eigen berichtgeving 17 Thinkstock Elke dag stappen vijf Vlaamse ambtenaren op een vliegtuig naar het buitenland. Al ligt het 'buitenland' soms wel heel dichtbij. Steden als Rotterdam, Parijs, Londen, Luxemburg of Keulen zijn perfect met de trein bereikbaar, maar toch verkiezen ambtenaren steevast het vliegtuig.

Uit gegevens van minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans (N-VA) blijkt dat Vlaamse ambtenaren 1.245 keer het vliegtuig namen voor hun werk. Dat zijn vijf vluchten per dag voor een bedrag van 682.000 euro. De ambtenaren kiezen voor lagekostenmaatschappijen en voor plaatsen in economy, maar wat opvalt: er werd gevlogen naar steden waarvoor dat eigenlijk niet hoeft, zoals Rotterdam, Parijs, Londen, Keulen, Luxemburg en Düsseldorf. Bestemmingen zoals Frankfurt, Lyon en Straatsburg zijn vanuit Brussel ook vlot bereikbaar met een hogesnelheidstrein. "Vlaamse ambtenaren moeten geen vliegtuig nemen naar steden in onze achtertuin", benadrukt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Vanuit Brussel rijden meer treinen naar Parijs dan naar Genk. De trein is vaak sneller, goedkoper en beter voor het klimaat. De Vlaamse overheid zou het goede voorbeeld moeten geven."

Photo News Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke

Prijs en snelheid

Bij het kabinet van Homans klinkt het dat managers binnen elk departement over buitenlandse vliegreizen beslissen: "De criteria prijs, snelheid en veiligheid zijn daarbij van belang - zonder dat daarbij een vervoermiddel a priori wordt uitgesloten", klinkt het per mail. "Duurzaamheid wordt niet verplicht bekeken." Homans zal niets veranderen aan de bestaande regels.Minister van Klimaat Joke Schauvliege (CD&V) zit op een andere lijn als Homans. "De administratie moet zelf het voorbeeld geven van wat we aan de bevolking vragen. Ik zal in het klimaatbeleidsplan een passage opnemen met richtlijnen voor ambtenaren."

BELGA Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans

Compensatietoeslag

In Nederland mag een ambtenaar alleen op een vliegtuig stappen als zijn bestemming verder is dan zes uur sporen. Bovendien compenseert de Nederlandse overheid de uitstoot van al haar vluchten. Omdat de luchtvaart grotendeels ontsnapt aan de klimaatregels, betaalt het land een 'compensatietoeslag' voor elke vlucht, berekend op basis van afstand. Duitsland, Noorwegen en het VK doen hetzelfde. In 2016 namen Vlaamse ambtenaren 82 keer het vliegtuig naar een bestemming die binnen de zes uur te bereiken valt met de trein.