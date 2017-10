Ambtenaren nemen liever vliegtuig dan trein naar Rotterdam 04u30 1 Thinkstock Elke dag nemen vijf Vlaamse ambtenaren het vliegtuig voor hun werk. Nochtans zijn veel van de bestemmingen - Rotterdam, Parijs, Londen... - perfect bereikbaar met de trein.

Vorig jaar boekten de Vlaamse ambtenaren 1.245 vliegreizen naar het buitenland, goed voor 682.000 euro aan tickets. Dat blijkt uit gegevens van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). In de cijfers valt op dat de bestemmingen vaak vrij dichtbij liggen. Toch nemen de ambtenaren liever het vliegtuig dan de trein naar onder meer Keulen, Düsseldorf en Luxemburg. "De reflex om de trein te nemen zit duidelijk nog onvoldoende ingebakken bij het organiseren van buitenlandse dienstreizen", stelt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a), die vindt dat het duurzamer moet.



"Het is niet alleen duurder, maar ook slecht voor het klimaat", stelt Vandenbroucke. Hij vindt dat de regels dringend aangepast moeten worden naar Nederlands model. Daar mag een ambtenaar pas de lucht in als hij of zij anders langer dan zes uur moet sporen. Zo'n regel zou de Vlaamse overheid vorig jaar al 82 vluchten bespaard hebben. Bovendien compenseert de Nederlandse overheid de uitstoot van al haar vliegtuigreizen.

Photo News Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a)

Duurzaamheidstoets

In totaal telt de sp.a'er 82 vliegtuigverplaatsingen naar bestemmingen die op minder dan zes uur met de trein te bereiken zijn. De trein is in die gevallen een duurzamer alternatief.



Vandenbroucke pleit daarom voor een 'duurzaamheidstoets' voor internationale dienstreizen bij de Vlaamse overheid. Hij spreekt daarbij van de "drie V's": vermijden van uitstoot, verminderen van uitstoot en de vervuiler betaalt voor niet-vermijdbare uitstoot. Vandenbroucke: "Kijk eerst of je een verplaatsing kan vermijden door gebruik te maken van video-streaming of conference calling. Is een verplaatsing nodig, kies dan consequent voor de trein als de bestemming op minder dan zes uur reizen ligt. De CO2-uitstoot van een trein is tot 20 keer lager dan die van een vliegtuig. Is een vliegtuigreis nodig, dan moet er een compensatiebedrag gestort worden in een klimaatfonds van de Verenigde Naties."



Vandenbroucke heeft die suggestie in een voorstel van resolutie gegoten.