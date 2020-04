Ambtenaren met weinig werk mogen helpen bij andere overheidsdiensten Astrid Roelandt

11 april 2020

00u00 1 Federale ambtenaren die weinig werk hebben door de coronacrisis, kunnen voortaan ingezet worden bij een andere overheidsdienst waar het wel alle hens aan dek is. Er zijn al 120 ambtenaren die bijspringen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, al blijft dat wel op vrijwillige basis.

Op initiatief van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR) keurde de ministerraad gisteren een KB goed dat daarvoor een wettelijk kader schept. De regering had eerder al aangekondigd dat ze geen ambtenaren op tijdelijke werkloosheid zou zetten. Voor de vastbenoemde ambtenaren kan dat sowieso niet, maar ook contractuelen zullen dus geen loonverlies lijden. Wie weinig werk heeft, kan tijdelijk en op vrijwillige basis voor een andere dienst gaan werken, maar niemand zal daartoe verplicht worden, klinkt het. Intussen zijn er al 120 ambtenaren die bijspringen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), waar alleen al voor de maand maart meer dan 200.000 dossiers voor technische werkloosheid binnenkwamen.

"De vrijwilligers komen vooral van de overheidsdiensten Financiën en Werkgelegenheid, maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen van de Regie der Gebouwen bij", zegt Inge Huyghe, woordvoerster van de HWV. "De grootste groep wordt ingezet voor het encoderen van aanvragen van tijdelijke werkloosheid. Dat zijn eenvoudige administratieve taken, maar dat maakt wel dat mensen veel sneller hun uitkering op hun rekening krijgen gestort." 116 van de 120 ambtenaren doen dat werk van thuis, al doen sommigen dat ook deeltijds. Slechts enkelen zijn aanwezig in de kantoren, om de papieren aangiftes in te scannen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Selor. Ook de Vlaamse regering maakte het al mogelijk dat Vlaamse ambtenaren, zoals bijvoorbeeld CLB-artsen, vrijwillig hun diensten elders gaan aanbieden.