Ambtenaren kunnen ziektedagen niet langer opsparen: vakbond reageert boos JVH

25 juli 2018

15u57

Bron: De Morgen 67 De christelijke vakbond ACV reageert verbolgen op de beslissing van de regering-Michel om de niet-gebruikte ziektedagen van ambtenaren voortaan te laten vervallen aan het eind van het jaar.

“Iemand die zijn hele leven amper ziek is maar op zijn vijftigste kanker krijgt en een aantal maanden moet thuisblijven, kan dankzij het huidige systeem 100 procent van zijn loon behouden. Als we de regering nu volgen, zal die ambtenaar na een maand al terugvallen op een loon van 50 à 60 procent via een verzekeraar”, reageert Marc Saenen, secretaris voor ACV Openbare Diensten, aan De Morgen. “Dit is dan ook een asociale maatregel op kap van zieke mensen. Wij willen gewoon het huidige systeem behouden.”

Een van de maatregelen in het begrotingsakkoord van de regering is de hervorming van het ‘ziektekapitaal’ voor ambtenaren. Vandaag krijgen die jaarlijks 21 ziektedagen om op te nemen. Als ze echter een heel jaar gezond blijven, kunnen ze al die ziektedagen meenemen naar het volgende kalenderjaar. “Er zijn vandaag ambtenaren die twee jaar eerder met pensioen kunnen omdat ze nooit lang ziek zijn geweest”, zei het kabinet-Jambon gisteren. “We vonden dit geen goed systeem meer.”

'Er zijn vandaag ambtenaren die twee jaar eerder met pensioen kunnen omdat ze nooit lang ziek zijn geweest. We vonden dit geen goed systeem meer' Kabinet Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken

Spaarpotje

Voortaan zullen de niet-gebruikte ziektedagen vervallen aan het eind van het jaar. Ambtenaren die doorheen hun carrière al een ‘spaarpotje’ aan ziektedagen hebben aangelegd, mogen dat wel nog behouden. Daarom blijft de budgettaire impact van de maatregel nu nog klein: ongeveer 50 miljoen euro. Pas na verloop van tijd zal de hervorming meer geld beginnen op te leveren voor de staatskas.

Saenen spreekt tegen dat veel ambtenaren op het einde van hun carrière al hun ziektedagen tegelijk opnemen. Dat is volgens hem een urban legend. “Je kan die ziektedagen niet zomaar opnemen. Ik geef toe: twintig jaar geleden bleven ambtenaren al weleens thuis op het einde van hun carrière met ‘lage rugpijn’, maar vandaag zijn hier strikte controles op. Dat gaat niet zomaar meer.”

Cijfers die De Tijd recent opvroeg leren dat het aantal ambtenaren dat met ziektepensioen gaat, al vijf jaar tussen 3.700 tot 3.900 ligt. Van al het overheidspersoneel dat met pensioen gaat, is dat in bijna een op de acht gevallen door lichamelijke ongeschiktheid.