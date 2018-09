Ambtenaren betogen op vrijdag 28 september tegen nieuwe regeling ziektedagen HR AW

Bron: Belga 0 Vermoedelijk enkele duizenden federale ambtenaren zullen op vrijdag 28 september in Brussel betogen tegen de nieuwe ziekteregeling van de ambtenaren.

Dat hebben de overheidsvakbonden in gemeenschappelijk front bekendgemaakt. "De manifestatie zal langs de kabinetten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (allebei N-VA) gaan. We willen hen duidelijk maken dat ziek zijn geen keuze is. Dat hebben ze blijkbaar nog niet begrepen", aldus Ilse Heylen van ACV Openbare Diensten.



De federale regering besliste in juli om het ziekteverlof bij de ambtenaren aan te passen. Het systeem van de 21 ziektedagen per jaar die opgespaard kunnen worden, moet tegen volgend jaar worden afgeschaft.

De wijziging geldt voor de federale ambtenaren en voor de zogenoemde bijzondere korpsen. Die omvatten politie, brandweer, militairen en personeel van hoven en rechtbanken, duidt Heylen.

"De regering raakt opnieuw aan het personeel in publieke diensten en bijzondere korpsen. Statuten worden verder uitgehold", klinkt het nog. Volgens de bonden zullen vooral langdurig en zwaar zieken de dupe zijn van de wijzigingen.