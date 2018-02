Ambtenaar verduistert honderdduizenden euro's van OCMW ADN

22 februari 2018

18u52

Bron: Belga 21 Een medewerker van het OCMW van Luik heeft gedurende vijftien jaar honderdduizenden euro's verduisterd. Dat meldt het magazine Le Vif l'Express op zijn website. De 61-jarige man heeft bekentenissen afgelegd en werd afgelopen zondag aangehouden.

De ambtenaar, die sinds 1999 voor het OCMW werkt, heeft sinds 2003 meerdere honderdduizenden euro's verduisterd via de rekening voor schuldbemiddeling. Die rekening is bedoeld om mensen met zware schulden een inkomen te storten en hun schuldeisers te vergoeden. De Luikenaar investeerde de afgewende fondsen in vastgoed.

De verdachte heeft bekend en werd zondag aangehouden, preciseert Le Vif.

De zaak kwam op 14 februari aan het licht na het vaststellen van een anomalie bij het onderzoek van een individueel dossier van een persoon in schuldbemiddeling. Het geld ontbrak, waarop een collega het dossier overnam en de verduistering ontdekte.

De financieel directeur van het OCMW heeft daags nadien een klacht ingediend bij het parket van Luik, dat een onderzoek opende wegens "verduistering door een ambtenaar, schriftvervalsing door een ambtenaar en witwassen". De echtgenote van de verdachte is in verdenking gesteld voor witwassen en werd voorwaardelijk vrijgelaten. Nathalie Rutten, algemeen directeur van het OCMW Luik, raamt de verduistering op "tussen 150.000 en 200.000 euro". Dat bedrag stijgt dag na dag en kan nog toenemen bij nieuwe ontdekkingen, benadrukt Le Vif.