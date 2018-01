Ambtenaar Dienst Vreemdelingenzaken betrokken bij cocaïnehandel avh

23 januari 2018

17u10

Bron: eigen berichtgeving 2 Vorige week voerde de federale politie 43 huiszoekingen uit in Brussel, Antwerpen en Charleroi. Een twintigtal verdachten werd opgepakt en een grote hoeveelheid drugs en geld werd in beslag genomen. Opvallend: ook een ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd opgepakt.

De Federale Politie bindt sinds 2016 de strijd aan tegen drugshandel in Brussel en dat werpt intussen zijn vruchten af. Vorige week doorzochten een honderdtal agenten 43 huizen, daarbij werden een twintigtal verdachten opgepakt. Negen daarvan werden aangehouden.

Bij de huiszoekingen werd in totaal 9 kilo cocaïne en 19 kilo marihuana in beslag genomen. De politie nam ook 110.000 euro cash, vijf voertuigen en materiaal voor de opbouw van een cannabisplantage in beslag.

Het Kanaalplan werd in de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs gelanceerd in zeven Brusselse gemeenten en Vilvoorde. De actie resulteerde al in verschillende aanhoudingen en inbeslagnames. Zo nam de politie in november nog 692 kilo cocaïne in beslag in Antwerpen.