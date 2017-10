Amber en Tineke halen de bitchy kant in zich naar boven met 'Treat You Better'! 22u25

Bron: vtmnieuws.be 0

Amber en Tineke toveren 'Treat You Better' van Shawn Mendes om in een vrouwelijke versie vol attitude. Van lief en zacht, naar stoer en bitchy! Zo hoorde je het nummer nog nooit. Wie zal Koen meenemen naar de liveshows?