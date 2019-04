Amateurvoetballer (30) zakt in elkaar en sterft tijdens match HAA

15 april 2019

11u11

Bron: L'Avenir, Sudinfo 2 Een 30-jarige voetballer is gisteren omgekomen tijdens een amateurwedstrijd tussen Herseaux A en Havinnes B. Een kwartier na de start greep Pierre-Alexandre Notebaert uit Doornik plots naar zijn borstkas en zakte ineen. Hulp kon niet meer baten, de jongeman stierf ter plaatse.

Ploegmaat Corentin Fourez van Havinnes B was getuige van het drama. “Pierre-Alexandre had net een corner getrapt toen hij naar zijn borstkas greep en in elkaar stuikte. In afwachting van de hulpdiensten heb ik samen met een aantal anderen de eerste zorgen toegediend.”

Ambulancepersoneel nam de reanimatie over en probeerde nog bijna een uur het hart van de jongeman weer aan de praat te krijgen, maar alle hulp kwam te laat. Pierre-Alexandre Notebaert stierf ter plaatse aan de gevolgen van een hartaanval.

Spelers en toeschouwers reageren geschokt op het overlijden. De wedstrijd werd uiteraard meteen stopgezet.