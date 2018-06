Amateurfotograaf met losse handjes krijgt achttien maanden cel met uitstel Birger Vandael

11 juni 2018

12u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Hasseltse amateurfotograaf (65) maakte jarenlang misbruik van zijn hobby om jonge meisjes ongestoord lastig te vallen. Hij suggereerde regelmatig dat de meisjes model konden worden, om hen vervolgens te vragen ‘stoute’ poses aan te nemen waarin hij de slachtoffers kon betasten. De man krijgt achttien maanden cel met uitstel, enkele camera’s moet hij inleveren.

De man stond terecht voor feiten tussen september 2012 en april 2015. Hij maakte verschillende slachtoffers uit verschillende kringen. Vaak zocht hij via sociale media contact met de meisjes. Hij praatte over kusjes, alludeerde op hun ontmaagding en beschreef zelfs een slachtoffer als “te heet voor deze planeet”. Ook in de paardensportwereld sloeg hij toe, zo was hij in Neeroeteren en Kuringen niet meer welkom in de manège.

Volgens de gerechtspsycholoog is de Hasselaar een man met een theatrale en charmante persoonlijkheid. Hij overtuigde regelmatig meisjes om op basis van hun profielfoto een fotoshoot te ondernemen. Dan had hij het over een carrière in Milaan, terwijl ze samen nipten van een glas wijn. “Tijdens de shoot raakte hij de minderjarige vrouwen ongepast aan. Twee meisjes zeggen ronduit dat hun borsten stevig werden vastgepakt. Zelfs tijdens het onderzoek bleef de man bezig”, klonk het tijdens de behandeling bij het openbaar ministerie.

Zelf had beklaagde het moeilijk met de beschuldigingen. “Ik wil benadrukken dat de meisjes nooit handelingen onder dwang of dreigementen uitvoerden. Hij nam de meisjes vast om hen te draaien zodat de belichting beter was”, verdedigde de raadsman van de Hasselaar zijn cliënt. Naast de celstraf met uitstel wordt de man voor een termijn van vijf jaar ontzet uit de rechten. Hij mag ook niet meer in contact komen met minderjarigen. Aan één burgerlijke partij moet de man 1.630 euro betalen.