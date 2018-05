Amateurfotograaf (65) misbruikt jonge meisjes tijdens fotoshoots en riskeert drie jaar cel “Hij suggereerde een modellencarrière en viel de meisjes vervolgens lastig” Birger Vandael

03 mei 2018

12u17

De afgelopen jaren liepen er een aantal klachten binnen tegen een Hasseltse amateurfotograaf (65). Volgens het openbaar ministerie maakte de man handig gebruik van zijn hobby om een context te creëren waarbinnen hij jonge meisjes ongestoord kon lastig vallen. Er werd een effectieve celstraf van drie jaar gevorderd.

Beklaagde staat bekend in de paardensportwereld, al stelt de procureur dat hij “verschillende slachtoffers maakte uit verschillende milieus, op verschillende data”. Vijf meisjes werden in de dagvaarding opgenomen. “Het is in elk geval een zeer actieve amateurfotograaf met een semiprofessionele uitrusting. In het kader van die ‘hobby’ is hij een aantal keren in het vizier gekomen en dat toch al sinds geruime tijd. In 2010 kwam er een klacht binnen van een toen vijftienjarig meisje die hij in de context van een hondenclub leerde kennen. Hij stelde haar voor om ‘stoute’ poses aan te nemen en gebruikte ongepast taalgebruik”, gaat hij verder.

In 2013 liep een nieuwe klacht binnen na ongepaste Facebookgesprekken. “Beklaagde praat hier over kusjes, noemt het minderjarig meisje een “mooie madam” en alludeert op haar ontmaagding. Een ander meisje beschreef hij dan weer als “te heet voor deze planeet”. Vervolgens bleek dat hij zowel op een manege in Neeroeteren als in Kuringen niet meer welkom was omwille van zijn overdreven en ongezonde interesse in minderjarige meisjes. Verder bleek er kinderporno op zijn computer te staan”, aldus de procureur.

Vervolgens liepen er nog meer klachten binnen tegen de man. Meestal werkte hij volgens dezelfde manier: hij sprak jonge dames aan op sociale media omwille van hun profielfoto’s. “Hierna stelde hij een fotoshoot voor en suggereerde hij dat de meisjes model konden worden. Tijdens de shoot raakte hij de minderjarige vrouwen dan ongepast aan. Twee meisjes zeggen ronduit dat hun borsten stevig werden vastgepakt. Zelfs tijdens het onderzoek bleef de man bezig”, klinkt het bij het openbaar ministerie. Een burgerlijke partij vroeg een morele schadevergoeding van 4.250 euro: “Hij maakte het mijn cliënte gemakkelijk, schonk haar wijn in, sprak over een carrière in Milaan en handelde dan op een manier die absoluut niet door de beugel kan”, onderstreepte de advocate.

Volgens de gerechtspsycholoog is de Hasselaar een man met een theatrale en charmante persoonlijkheid. Een ambulante begeleiding lijkt hem moeilijk omdat beklaagde de feiten ontkent. Daarom is het moeilijk om een begeleiding te volgen. Meester Luk Delbrouck legde uit dat zijn cliënt na een hartoperatie wat meer tijd had. “Het gaat nu om minderjarigen, maar de man maakte uiteraard ook talrijke foto’s van meerderjarigen. Ik wil benadrukken dat de meisjes nooit handelingen onder dwang of dreigementen uitvoerden. Hij nam de meisjes vast om hen te draaien zodat de verlichting beter was. Het gaat ook niet om het opwekken tot prostitutie. Dit is een situatie van woord tegen woord. Indien u niet akkoord gaat met de vrijspraak vraag ik een straf onder probatievoorwaarden, waarbij hij moet leren omgaan met (zijn taalgebruik tegenover) minderjarigen.” Vonnis op 11 juni.