Alweer vleesbedrijf gesloten na grootschalig gesjoemel: afval voor hondenvoer zat in het gehakt

PHILIPPE GHYSENS

08 maart 2018

17u46

Het vleesbedrijf Veviba in Bastenaken is dicht omdat er met vlees gesjoemeld werd. “Een belangrijke fraude”, zegt de minister van Landbouw. Afval dat eigenlijk diende om dierenvoeding te maken, werd in gehakt gedraaid. En op etiketten werden verkeerde invriesdata gekleefd, zodat het leek alsof het vlees nog maar pas ingevroren was.