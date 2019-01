Alweer prijs op proces-Nemmouche: jurylid heeft griep en wordt vervangen IN TOTAAL AL VIJF JURYLEDEN GEWRAAKT OF VERVANGEN HA

24 januari 2019

09u51

Bron: Belga 0 Op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum heeft een effectief jurylid verstek gegeven wegens ziekte. De man heeft de griep en werd vervangen door een reserve-jurylid.

"De griep heeft toegeslagen binnen de jury", zo startte voorzitter Laurence Massart de zitting. "Het derde effectieve jurylid is afwezig, hij wordt vervangen door het eerste reserve-jurylid."

In totaal zijn nu al vier effectieve juryleden vervangen of gewraakt, en één reserve-jurylid. Van de 24 mensen die uitgeloot waren om te zetelen als effectief of reserve-jurylid, blijven er dus nog 19 over.



De zitting ging na de vervanging van het zieke jurylid door met de zogenaamde "Enquête Marseillaise", ofwel het onderzoek dat de Franse speurders gedaan hebben naar de aanslag in Brussel.

Hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche was voor het eerst sinds de start van het proces gekleed in een witte trui.