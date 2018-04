Alweer mag Francken terrorist niet uitwijzen: staatssecretaris zelf naar Marokko Sven Spoormakers

30 april 2018

05u02 5 Voor de derde keer op rij mag België een voor terrorisme veroordeelde Marokkaan niet uitwijzen. Telkens om dezelfde reden: het is niet voldoende zeker dat de mannen in Marokko geen foltering riskeren. Daarom hebben staatssecretaris Theo Francken en minister Jan Jambon morgen in Marokko overleg met hun collega's.

Drie keer al weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de uitwijzing van wegens terrorisme veroordeelde Marokkanen. Een eerste keer gebeurde dat in maart dit jaar, nadat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Syriëstrijder Bilal S., geboren in België maar met de Marokkaanse nationaliteit, na zijn vrijlating in juni 2017 zijn verblijfsvergunning introk, het bevel gaf het land te verlaten en hem een inreisverbod gaf. De DVZ baseerde zich daarvoor op info van het OCAD, dat de man een dreigingsniveau 3 toedichtte. Bilal S., veroordeeld op het befaamde Zerkani-proces tegen jihadronselaars, trok daarop naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Die sprak zich in haar arrest uit tegen de uitwijzing, omdat - zo luidde de argumentatie - DVZ onvoldoende had onderzocht of de man in Marokko een risico op foltering liep.

Gezinshereniging

Een maand later oordeelde RVV hetzelfde over een andere, gelijkaardige zaak. Over wie het ging, is niet geweten - behalve dat hij ook wegens terrorisme was veroordeeld. Vorige week vrijdag viel een derde arrest, met alweer hetzelfde resultaat en dezelfde argumentatie. Een 28-jarige Marokkaan, die sinds 2004 in België verblijft in het kader van gezinshereniging, mag niet worden uitgewezen. De man is twee keer veroordeeld: eerst wegens drugs in 2014, daarna wegens betrokkenheid bij een terroristische organisatie in 2017. Hij zit daarvoor nu een celstraf uit en komt op 8 mei vrij. Op 23 februari 2018 trok DVZ zijn verblijfsvergunning in en beval hem het grondgebied te verlaten. Daarop trok hij naar de RVV, die net als bij de beide voorgaande zaken oordeelde dat DVZ onvoldoende had getoetst dat de uitgewezen Marokkaan bij aankomst in het land niet gefolterd zou worden.

De RVV haalt telkens een uitspraak van een Zweedse zaak aan, waarin het Hof van de Rechten van de Mens op 9 januari oordeelde dat er weliswaar een verbetering is van de mensenrechtensituatie in Marokko, maar dat mensen die voor terrorisme veroordeeld zijn nog steeds onmenselijk behandeld dreigen te worden. Een recentere uitspraak in Frankrijk, van 19 april, stelt het tegenovergestelde, namelijk dat er géén risico op foltering of andere inbreuken tegen de mensenrechten vallen te vrezen.

Gevoelig probleem

Daarom vertrekken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) naar Marokko. In de marge van de Rabat Conferentie zullen Jambon en Francken met hun Marokkaanse collega's spreken. "Om dit gevoelige probleem aan te kaarten", aldus Francken. "We hebben in de afgelopen jaren een goede en respectvolle relatie opgebouwd met onze Marokkaanse collega's. Een bilateraal gesprek staat woensdag gepland."