Alweer bijklussers met voorkennis op kabinet-Financiën: "Dit is een brug te ver"

03 april 2018

17u30

Bron: Belga, Knack

Een kabinetsmedewerker bij Financiën blijkt privécursussen te geven over fiscale wetgeving die nog niet volledig is afgerond. "Ik zal hier de juiste vragen over stellen aan minister Van Overtveldt", zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld) aan Knack.

"Onroerende verhuur met btw-optie!". Dat is het onderwerp van de cursus waarvoor Practicali op vrijdag 30 maart een uitnodiging rondmailde. Practicali verzorgt cursussen over fiscaliteit. De bewuste cursus (175 euro, exclusief btw) wordt mede verzorgd door Tim Van Sant, btw-expert op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De aangekondigde cursus gaat over de fiscale aftrekbaarheid van onder meer renovatie van professioneel vastgoed. Die is volgens Practicali mogelijk vanaf 1 oktober 2018 en zal "een aanzienlijke kostenvermindering" betekenen.

Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld) kreeg de uitnodiging ook en is verbaasd. In 2017 zei hij in Knack al dat het voor kabinetsmedewerkers not done is om "betaald of onbetaald" lezingen te geven over de stand van zaken van wetgevend werk. "En dit is weer een stap te ver", aldus Van Biesen nu. Het parlement weet nog van niets, aangezien de ministerraad het wetsontwerp pas op vrijdag 30 maart - de dag waarop Practicali zijn uitnodiging verstuurde - in eerste lezing goedkeurde. Volgen nog de Raad van State, nog eens de ministerraad en ten slotte het parlement. "Het is bijzonder raar dat dit opnieuw gebeurt. Ik zal hier zeker de juiste vragen over stellen aan de minister, ja. Het kan niet dat één bureau meer weet dan de rest."