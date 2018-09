Altijd zomer- of winteruur? Dit verkiest de (nipte) meerderheid kg

02 september 2018

10u07

Bron: Eigen berichtgeving 8 Als het van de Europeanen afhangt, dan heeft het laatste uur geslagen voor de wissel tussen zomer- en winteruur. Rest nu nog de vraag: welke tijd nemen we permanent aan? Volgens de lezerspoll is de Belgische bevolking niet onverdeeld, maar komt er wel een winnaar uit de bus.

Ruim dertigduizend bezoekers stemden in de online poll. Het zomeruur neemt voorlopig de leiding met een nipte voorsprong: iets meer dan de helft, zo’n 54 procent, verkiest om altijd de zomertijd te hanteren. De overige 46 procent zou liever altijd volgens het winteruur leven. Daarmee lijkt de meerderheid van de stemmers het eens te zijn met de Europese Commissie, ook die is voorstander van een permanente zomertijd.

Langer licht

Aanhangers van de zomertijd stellen dat de praktijk energie kan besparen en de productiviteit een boost kan geven doordat het 's avonds langer licht blijft. Op de langste dag van het jaar, 21 juni, komt de zon op rond 5.30 uur en gaat ze pas opnieuw onder rond 22 uur. Ook in december, wanneer het normaal al donker wordt voor 17 uur, zal de zon blijven langer blijven schijnen, tot net voor 18 uur.



Dat betekent echter ook dat de zon ’s morgens laat op zal komen, waardoor meeste scholieren en werknemers hun dag beginnen in het pikkedonker. En dat is voor de voorstanders van het winteruur meteen één van de grootste argumenten om net niet voor het zomeruur te kiezen. Hier vindt u alle voor- en nadelen nog eens op een rijtje.

Heeft u uw stem al uitgebracht?