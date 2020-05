Altijd recht op vijftien weken zwangerschapsrust: systeem geldt nu ook voor wie ziek of werkloos is

12 mei 2020

20u24

Bron: Belga

In de Kamercommissie Sociale Zaken is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op vijftien weken zwangerschapsrust garandeert in geval van werkloosheid of ziekte.