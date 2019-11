Altijd al willen “mediteren op het gezicht van Geert Bourgeois”? Dat kan: veiling tapijt met afbeelding N-VA’er loopt nog tot vanavond TT

27 november 2019

11u20 0 Het tapijt is “in zo goed als nieuwe staat te noemen”, verzekeren ze bij de Kringwinkel. Blijkbaar hebben dus niet al te veel mensen de voorbije jaren hun voeten geveegd aan het gezicht van voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Een tapijt met zijn beeltenis wordt nog tot vanavond geveild op de website van de Kringwinkel

Het is op zijn minst een van de meest opmerkelijke objecten die momenteel geveild worden op de website van de Kringwinkel: een “tapijt met een afbeelding van het West Vlaamse N-VA Europarlementslid Geert Bourgeois op”. Naast het gezicht van Bourgeois prijst het logo van de Vlaamse leeuw en de slogan ‘Flanders State of the Art’, die de Vlaamse overheid sinds enkele jaren gebruikt voor buitenlandse communicatie.

Maar met de exit van Bourgeois naar het Europese niveau, heeft dus blijkbaar ook een tapijt met zijn gezicht erop zijn nut verloren, zo merkte het Twitter-account ArbiterOfTweets op. Daarom zoekt de Kringwinkel nu een nieuwe eigenaar.



En het moet gezegd, de organisatie die zich inzet voor duurzaam hergebruik en sociale tewerkstelling weet het tapijt wervend te verkopen. Want de mogelijkheden van het tapijt zijn eindeloos, zo blijkt: “Als je eens samen in de living wil zitten met Geert B., of in bad wil in de nabijheid van Geert B., of wil mediteren op het gezicht van Geert B., of het lokale N-VA kantoor eens wil opvrolijken, of als deurmat, of ... Bieden maar!”

Voorlopig gaat het tapijt de deur uit voor 78,76 euro, na een eerste bod van 30 euro door het account ‘GeertisGreat’. Bieden kan echter nog tot vanavond 21 uur, afhalen kan in de Kringwinkel van Geel.

Blijkbaar zijn er verschillende mensen die een bad willen nemen en daarna "mediteren op het gezicht van Geert", want het hoogste bod is ondertussen al meer dan 30 euro. (Bieden kan tot 21u!)



Het gezicht van de minister-president op een deurmat. Wie _verzint_ zoiets? Arbiter(@ ArbiterOfTweets) link