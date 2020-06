Alternatieve stickeractie Rode Kruis levert 805.000 euro op HLA

02 juni 2020

21u15

Bron: Belga 2 De alternatieve stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen, die werd ingericht omdat de klassieke stickeractie omwille van de coronamaatregelen niet kon doorgaan, heeft uiteindelijk toch 805.811 euro opgebracht. Met dit bedrag wil Rode Kruis-Vlaanderen de lokale afdelingen ondersteunen, al zullen zij mogelijk enkele geplande investeringen met een jaar moeten uitstellen of annuleren.

Normaal trekken Rode Kruis-vrijwilligers elk jaar de straat op om stickers te verkopen ten voordele van hun lokale afdeling. Vorig jaar was die stickeractie goed voor meer dan 3 miljoen euro. Door het coronavirus kon de klassieke verkoop aan kruispunten en supermarkten dit jaar niet doorgaan, maar er werd beslist om de stickers gratis te verdelen en mensen om een vrije bijdrage te vragen. De opbrengst daarvan viel tegen: twee dagen voor het einde van de actie was er nauwelijks 308.000 euro ingezameld.

Rode Kruis-Vlaanderen deed een bijkomende oproep naar vrijwillige bijdragen en die kreeg gehoor. "Sinds die oproep ontvingen we nog 327.716 euro", zegt woordvoerster Ine Tassignon. "In totaal landden we met de alternatieve stickeractie zo op 687.716 euro. Er lopen daarnaast nog enkele andere steunacties, zoals de verkoop van een unieke zeefdruk gemaakt door Charel Cambré, een actie van het Netwerk van Vlaamse Apothekers en een sms-actie van VIER. Alles samen bracht dit tot nu toe 805.811 euro op en dat bedrag gaat integraal naar alle lokale Rode Kruisafdelingen."

Het bedrag ligt nog steeds beduidend lager dan de voorbije jaren, waardoor sommige lokale afdelingen voor een financieel uitdagend jaar staan. "Op dit moment zijn er gelukkig geen afdelingen die omwille van dit tegenvallende resultaat en bijhorend inkomstenverlies de boeken moeten sluiten of moeten fusioneren, maar een aantal afdelingen zal mogelijk belangrijke investeringen moeten uitstellen of annuleren", klinkt het.