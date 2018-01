Alternatief voor begraven of cremeren: begrafenisondernemers willen lijken oplossen in zuur Alternatief voor begraven en cremeren is milieuvriendelijker en goedkoper Marc Uyttenhove & Brecht Herman

13u37 5 Thinkstock . Als het aan de begrafenisondernemers ligt, komt er een alternatief voor begraven of cremeren: 'resomeren'. Daarbij wordt het lichaam opgelost in een bad met een bijtend zuur. De bevoegde minister Liesbeth Homans (NV-A) blijft echter dwarsliggen.

In delen van Canada en vijf staten van Amerika bestaat het al, in Engeland en Schotland is de discussie volop bezig en in Nederland wordt mogelijk binnenkort de wet aangepast: lijken oplossen in zuur of 'resomeren'. Dat gaat zo: het lichaam wordt in een soort grote wasdroger geplaatst in water van 196 graden dat is aangevuld met een bijtend middel. Na drie uur blijft er nog enkel 3% van het oorspronkelijke gewicht over: fijn wit poeder dat afkomstig is van calciumfostaat van de botten. Het zuivere poeder kan ook in een asurne bewaard worden en medische implantaten komen ongeschonden uit het proces.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN