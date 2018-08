Alsembergsesteenweg in Vorst afgesloten door verzakking in leidingen en riolen TTR

31 augustus 2018

16u04

Bron: Belga 0 De Alsembergsesteenweg in Vorst zal in de maanden september en oktober gedeeltelijk afgesloten zijn voor het verkeer. Dat meldt het gemeentebestuur van de Brusselse gemeente. Oorzaak is een verzakking in de ondergrondse waterleidingen en riolen. Vivaqua moet die dringend vervangen.

De verzakkingen werden in de loop van de zomer ontdekt en intussen werden al een aantal kleinere werken uitgevoerd, maar de grote renovatiewerken konden niet gepland worden voor het einde van de maand augustus. Daarom zullen in september en oktober delen van de Alsembergsesteenweg afgesloten worden voor het verkeer.

"Daarbij zullen we in stukken werken, zodat de Timmermansstraat, waar een school gelegen is, niet ontoegankelijk wordt", zegt burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) van Vorst. "Eerst wordt het deel tussen de Timmermansstraat en de Vanden Corputstraat afgesloten en wordt er een omleiding voorzien via Ukkel. Vanaf oktober wordt dan het deel tussen de Timmermansstraat en de Cervantesstraat afgesloten en komt er een omleiding via Sint-Gillis."

De omleidingen zullen over grote afstand zijn en er zal snel voldoende informatie verspreid worden, aldus de burgemeester, die vooral op maandagochtend problemen voorziet, wanneer de Alsembergsesteenweg ook gebruikt wordt als invalsweg naar Brussel. Er wordt aangeraden de steenweg te vermijden.

De MIVB voorziet een omleiding voor buslijn 48.