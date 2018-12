Als vrouw iets zeggen over seks, daar moet je blijkbaar nog altijd mee oppassen Babette Moonen

17 december 2018

14u22

Bron: De Morgen 9 Babette Moonen is eindredacteur van het Radio 1-programma Nieuwe Feiten.

“Gij zijt toch die hoer van Radio 1, hè? Ik wacht u op aan de fitness en pak u zo hard in al uw gaten dat ge drie weken niet meer kunt spinnen.” In 12 uur tijd heb ik dik 80 privéberichten van totaal onbekenden in die sfeer gekregen. Ik heb er ook 300 Instagram-volgers en evenveel vriendschapsverzoeken op Facebook bij. Wat ik daarvoor gedaan heb? Iets gezegd over seks. Eind 2018 pas je daar als vrouw nog steeds maar beter mee op, zo blijkt.

Flashback naar twee weken geleden op de redactievergadering van Nieuwe Feiten. We hebben het over wat sporten met je lichaam doet. Er ontvalt mij een bekentenis: na het sporten heb ik zin in seks.

