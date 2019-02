Als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen, maar nog zestien skicentra open ADN

06 februari 2019

08u49

Bron: Belga 0 Ook al hebben meerdere skicentra sinds begin deze week in de provincies Luik en Luxemburg de deuren gesloten, skiën blijft vandaag mogelijk in zestien skicentra. In een kwart is alpijnse ski mogelijk alvorens het begint te dooien.

In de Hoge Venen kunnen langlaufliefhebbers terecht op de pistes van het Signal de Botrange, Baraque Michel, Maison du Parc Botrange, Xhoffraix of le Mont Spinette. Ook de pistes van Weywertz, Hezerboch, Worriken en Rocherath in de Eifel, of die van Loscheimergraben in de Hante Vallée van de Our zijn open.

Het centrum van Baugnez, ter hoogte van Malmedy, richt zich op liefhebbers van sneeuwmoto's. In Luxemburg is Champlon de enige langlaufpiste die nog open blijft.



Wie de alpijnse skilatten wil aanbinden, kan terecht op de Baraque de Fraiture, Ovifat, Trois-Ponts en in Thier des Rexhons (Spa) dat vandaag voorlopig voor het laatst opent. De andere uitbaters zullen dat voorbeeld straks wellicht volgen door de dooi.