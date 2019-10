ALS Liga klaagt aan dat niet alle goede doelen kunnen genieten van gunstig telecomtarief, zoals bij sms-actie voor baby Pia ADN

15 oktober 2019

14u55

Bron: Belga 0 De ALS Liga, de vereniging voor Belgische ALS-patiënten, klaagt vandaag aan dat telecomkosten bij sms-acties niet altijd kwijtgescholden worden voor goede doelen, zoals wel is gebeurd bij de actie voor baby Pia. "Het gaat er bij mij niet in dat wij die kosten wel moeten betalen als we geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek", zegt Evy Reviers, CEO van de ALS Liga.

De ouders van baby Pia organiseerden vorige maand een sms-actie om 1,9 miljoen euro in te zamelen die hun kind nodig heeft voor een levensreddend medicijn. Telecomoperatoren beslisten toen om de telecomkosten kwijt te schelden voor de actie, ook al was daar niet via de geijkte procedure om gevraagd.

Geneesmiddel vinden

De ALS Liga zegt nu dat ook zij een actie op poten heeft gezet, waarbij mensen 2 euro kunnen doneren als ze ALS sms'en naar het verkorte nummer 4334, om geld in te zamelen voor onderzoeksfonds ‘A Cure for ALS’, dat wetenschappelijk onderzoek naar ALS financiert. Doel is een geneesmiddel te vinden voor de spierziekte.



Maar de ALS Liga klaagt aan dat zij hiervoor wel telecomkosten moeten betalen. "Het is dus niet zo dat al het geld dat integraal verstuurd wordt, integraal naar een goed doel gaat, zoals de telecomoperatoren in de media beweren", klinkt het in een persbericht.

Procedure

Telenet reageert dat er een procedure bestaat voor goede doelen, waarbij die een aanvraag kunnen indienen voor een gunstig telecomtarief bij sms-acties. Aan zulke acties zijn wel steeds voorwaarden verbonden. Zo mogen de sms'en maximaal één euro kosten en mag de actie maar één maand duren. "Dit is om alle goede doelen de kans te geven", zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Als alternatief zijn er ook "commerciële acties" mogelijk. In een contract wordt op dat moment vastgelegd hoeveel het tarief is dat moet betaald worden. Het is inderdaad zo'n "commerciële actie" die de ALS Liga noodgedwongen moest starten, onder meer omdat de actie langer loopt dan één maand.

Maatschappelijke druk

"We begrijpen dat er kosten zijn aan een sms-actie", zegt Evy Reviers van de ALS Liga. "Als dat voor commerciële doeleinden is, is het correct dat die aangerekend worden. Maar voor een goed doel ligt dat toch anders. Het gaat er bij mij niet in dat wij die kosten wel moeten betalen als we geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek." Reviers hekelt ook dat wel kan afgeweken worden van de regels als er maatschappelijke druk is.

"We hebben inderdaad post factum beslist om de kosten te laten vallen bij de sms-actie van baby Pia, maar dat was wegens het uitzonderlijke karakter ervan", reageert Fabrice Gansbeke, woordvoerder van Proximus. "We laten voor veel verschillende acties de kosten vallen, maar er zijn dus wel voorwaarden aan verbonden.”

Proximus betreurt dat er onduidelijkheid bestaat over het feit dat aan sms-acties voor het goede doel dergelijke voorwaarden verbonden zijn en ze dus niet altijd gratis zijn. "We hebben dit altijd zo vermeld", aldus Gansbeke, die nog benadrukt dat het telecombedrijf zich bewust is van zijn maatschappelijke rol en daarom regelmatig campagnes voor het goede doel ondersteunt.