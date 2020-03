Als alles gesloten is, doen alle Vlamingen hetzelfde: klusjes en naar het containerpark Redactie

14 maart 2020

15u57 248 Door gesloten winkels en horecazaken zoeken Vlamingen een andere manier om de tijd te doden. Die keuze lijkt voornamelijk te vallen op klusjes in en rondom het huis en een rit naar het containerpark. Het containerpark in Gentbrugge bijvoorbeeld kende vandaag een massale opkomst.

Het is wachten geblazen voor de ingang van het containerpark in Gentbrugge. Tientallen auto’s wachten tot ze groen licht krijgen om het park binnen te rijden. Wegens het coronavirus nam de organisatie ook de nodige maatregelen. Zo is het aantal voertuigen op het park beperkt tot tien. Ook worden bezoekers aangeraden “voldoende afstand van elkaar te houden”.

“Ga anders snel even naar het containerpark” 🥴 #lockdown pic.twitter.com/qGvB0KWCkc Hans Vandendriessche(@ HansVDD) link

De plek waar je nog wél naartoe kan: containerpark! kpellegr(@ kpellegr) link

Bon, ik ga thuis wat opruimen... Renaat Schotte(@ wielerman) link