Almaci verslaat Rzoska en volgt zichzelf op als voorzitster van Groen Redactie

19 oktober 2019

17u28

Bron: Belga 12 Meyrem Almaci blijft voorzitter van Groen. Ze haalde 53,2 procent van de stemmen op het ledencongres. Haar voornaamste uitdager Björn Rzoska beet in het stof. Er waren wel twee stemrondes nodig.

Tijdens de eerste stemronde haalde geen van de kandidaten de vereiste helft plus één van de stemmen. In een tweede stemronde -waarbij gekozen moest worden tussen de twee best scorende kandidaten uit de eerste ronde- haalde Almaci het vrij nipt van Rzoska.

Bij de verkiezingen van 26 mei ging Groen erop vooruit, maar lang niet zoveel als gehoopt. Ondanks die tegenvallende uitslag wilde Almaci graag een tweede mandaat. De voorbije weken voerden zij en haar Gentse ‘running mate’ Dany Neudt intern campagne met als slogan ‘Lef en Hoop’: ze wil dat de partij “hoop biedt aan wie het moeilijk heeft” en het “lef heeft om ideeën in beleid om te zetten”.

Rzoska wilde Groen bevrijden van het imago een partij voor de “happy few” te zijn. Hij probeerde dat te doen met een andere aanpak en een andere stijl. “Vertrouwen zullen we pas verdienen als we de kalmte bewaren”, liet hij optekenen. Rzoska kwam op met het Mechelse gemeenteraadslid Rina Rabau.

Op de valreep diende zich nog een derde duo aan: de onbekende Christophe Steyaert (ondervoorzitter van Groen in Brugge) met zijn partner Charlotte Storme. Hun kandidatuur leek vooral een statement: ze wilden het voorzitterschap afschaffen en Groen terug naar de basisdemocratie brengen.