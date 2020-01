Almaci: "Stop de verrotting en maak een regering" redactie

18 januari 2020

22u55

Bron: Belga 9 Stop de verrotting en maak een regering. Die oproep lanceerde Groen-voorzitster Meyrem Almaci deze avond tijdens de nieuwjaarsreceptie van haar partij. Die regering moet voor Almaci ambitieus zijn op klimaat- en sociaal vlak. En nu de Green Deal bovenaan de Europese agenda staat, voelen de groenen zich gesterkt in de overtuiging dat hun recepten de juiste zijn.

De traditionele nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen staan dezer dagen (deels) in het teken van de federale regeringsvorming. Ook bij Groen had voorzitster Almaci zeven maanden na de verkiezingen een boodschap in petto: "Maak een regering. Het is genoeg geweest. Niks kan werken als je het niet wil laten werken. Je kan geen huis bouwen als je belangrijkste instrument verrotting is.”

Daarbij wilde Almaci geen namen noemen, al merkte ze wel op dat er geen meerderheid is om het land te splitsen. "Er is wel een meerderheid om het te doen samenwerken. Onze politiek is ten prooi gevallen aan onwil en sensatiezucht. En mensen hebben dat door." Daarom riep ze op "moed om te beslissen" aan de dag te leggen, "in plaats van de problemen vooruit te schuiven".

“Weggezet als naïeve wereldverbeteraars”

Almaci herinnerde er aan dat Groen meer dan tien jaar geleden met een Green Deal op de proppen kwam. "We waren dromers. We bouwden luchtkastelen. We werden weggezet als naïeve wereldverbeteraars", stelde de voorzitster. Vandaag is er echter de ambitieuze Green Deal van de Europese Commissie, maar hinkt ons land vreselijk achterop, ging Almaci voort. "Elke dag zonder daadkrachtige, progressieve, groene regering vallen we verder achterop.”

Mensen snakken naar zorg, zekerheid en houvast en het enige wat ze krijgen is wantrouwen en egoïsme

De recepten van Groen zijn investeren in openbaar vervoer en hernieuwbare energie, een klimaatneutraal België in 2050, uitkeringen boven de armoedegrens, een minimumpensioen van 1.500 euro, hogere minimumlonen en een beter evenwicht tussen werken en privé.

Daarbij zette ze zich af tegen de beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering. "Jambon I blijft, ondanks een historische pandoering voor de Zweedse partijen - de zwaarste afstraffing voor een regering in 20 jaar - volharden in de boosheid. De besparingen op cultuur, op betaalbaar wonen voor mensen met een handicap, op zelfmoordpreventie, zijn een teken aan de wand", zei Almaci. “Mensen snakken naar zorg, zekerheid en houvast en het enige wat ze krijgen is wantrouwen en egoïsme.”