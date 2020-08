Almaci pleit voor respectvolle samenwerking in de politiek: “Als dit nu niet lukt, dan moeten we terug naar de kiezer” AW

29 augustus 2020

11u01

Bron: Belga 0 De sleutel om uit de politieke impasse te geraken, ligt bij een Vivaldicoalitie die inzet op een andere manier van aan politiek doen: een die samenwerkt, met verantwoordelijkheidszin en respect. Als dit nu niet lukt, dan is het tijd voor verkiezingen. Dat zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci in een videoboodschap aan haar leden.

"De coronacrisis dwingt ons om de dingen te herbekijken, te veranderen, maar moeilijk gaat ook", aldus de voorzitster bij de start van het jaarlijkse zomerweekend van Groen. Ze spreekt haar leden dit jaar niet toe van in Nieuwpoort, maar in een digitale boodschap vanuit het nieuwe hoofdkwartier. "Wij kunnen dit oplossen. Zoals we corona vastpakten en haar curve samen naar beneden kregen, kunnen we dat ook met de curve van CO2, om de gezondheidscrisis, de sociale en economische crisis en de klimaatcrisis tegelijk aan te pakken.”



Ze vraagt om op een andere manier aan politiek te doen en persoonlijke aanvallen te stoppen. "Het is pas als politici opnieuw met respect met elkaar omgaan, en respectvol beleid voeren tot nut van het algemeen, dat burgers opnieuw respect kunnen krijgen voor de politiek." Na meer dan 450 dagen van regeringsvorming wijst Almaci tot slot op de urgentie. “Als dit alles nu niet lukt, dan moeten we terug naar de kiezer. De tijd tikt.”

Pas als politici opnieuw met respect met elkaar omgaan, en respectvol beleid voeren, kunnen burgers opnieuw respect krijgen voor de politiek.



