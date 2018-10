Almaci over symbooldossiers in Antwerpen: “N-VA moet de daad bij het woord voegen” Redactie

22 oktober 2018

12u13 0 in de Antwerpse gemeenteraad . Als N-VA de groene voorstellen goedkeurt, komt een “verzoening” dichterbij, aldus Almaci. “N-VA moet de daad bij het woord voegen.” Dat heeft Groen-voorzitter Meyrem Almaci gezegd in ‘De ochtend’ over de symbooldossiers die de groenen vandaag zullen voorleggen in de Antwerpse gemeenteraad

Groen wil de goede wil van N-VA-voorzitter De Wever testen, volgens Almaci. “Het water is zeer diep, maar we willen De Wever het voordeel van de twijfel geven.” Daarom legt de partij vanavond verschillende symbooldossiers op tafel in de Antwerpse gemeenteraad.

Zo komen de invoering van een autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrijen voor de sociale woningen op de agenda. “Aan het einde van de campagne bleek dat elke partij gewonnen was voor de invoering van een autoluwe binnenstad”, zei Groen-kopman Wouter Van Besien afgelopen weekend in De Morgen. Daarom willen de groenen de goede intenties van de N-VA naar eigen zeggen testen.



De houding van de N-VA over de dossiers moet volgens Almaci duidelijk maken hoe diep de kloof is tussen de twee partijen. Als de partij instemt met de resoluties lijkt een “verzoening” niet uitgesloten, maar als de partij de resoluties wegstemt, wordt de kloof volgens Almaci nog dieper.

Bouw zelf de Antwerpse coalitie: