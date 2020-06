Almaci over eventuele gedoogsteun aan klassieke tripartite: “Groen blijft constructief, maar is niet naïef” TT

16 juni 2020

13u00

Bron: Belga 0 "Onze lat is inhoudelijk, ik hoef niet per se in een regering." Dat zei Groen-voorzitster Meyrem Almaci deze voormiddag bij de voorstelling van het boek dat ze schreef over de coronacrisis. "De richting die we uit willen is een eerlijkere fiscaliteit. De vraag om in een regering te stappen is: gaan we daar werk van maken. Gaan we een bijdrage vragen aan de grootste vermogens om de impact van de crisis mee op te vangen."

Almaci schreef samen met Europees Parlementslid Petra De Sutter een boek over de coronacrisis en de lessen die we daaruit moeten trekken: ‘De goede kant op? Kansen na corona’. "Deze crisis zat er aan te komen, het was een grijze neushoorn die we hadden kunnen zien naderen", zei Almaci bij de voorstelling van het boek. Volgens haar is de verspreiding van het virus een gevolg van het feit dat we steeds meer vrije ruimte inpikken en daardoor dichter bij wilde dieren leven. "De inbreuk die we plegen op de territoria van dieren heeft een rechtstreekse impact op onze gezondheid."

"Politici hebben tijdens de coronacrisis naar de wetenschappers geluisterd", zei Petra De Sutter. "Dat hebben we in het verleden minder gezien. Het beleid moet vanaf nu veel meer op wetenschap worden gebaseerd. Het is niet perfect, maar het is de beste manier om de werkelijkheid te beschrijven.”



Om een eventuele volgende crisis te overleven, pleiten de twee auteurs voor een robuustere, duurzamere economie. De productie moet opnieuw meer lokaal gebeuren, met een korte keten tussen producent en verbruiker. "Het is opmerkelijk hoeveel unanimiteit daar nu over is", zei Almaci.

Internet voor iedereen

De partij denkt erover na of ook een basisinkomen daarin een plaats heeft. "Want technische werkloosheid is er enkel voor wie actief is geweest. Een basisinkomen geldt ook voor wie om welke reden dan ook niet beroepsactief is." Daarnaast moet er ook internet voor iedereen komen, als een soort basisdienst, vinden Almaci en De Sutter.

Tot slot moet de zorgsector weer worden geherwaardeerd, met een betere vergoeding voor onder meer verplegend personeel. De zorg voor ouderen moet weer dichter bij de mensen worden gebracht. "Vandaag worden de woonzorgcentra gerund als bedrijven", zei De Sutter. "Breng dat dichterbij. Laat mensen zoveel mogelijk zelfstandig thuis wonen, en ondersteun mantelzorgers meer dan vandaag het geval is. Het model waar we nu in zitten heeft getoond hoe onmenselijk het wel is. Als we nu niets doen, plegen we schuldig verzuim, want dan gaan we bij een nieuwe uitbraak voor dezelfde situatie staan.”

“We zijn constructief, maar niet naïef”

Over de nieuwe piste van een minderheidsregering van socialisten, liberalen en christendemocraten, waarbij de groenen eventueel gedoogsteun zouden leveren, zei Almaci dat ze het officiële verslag nog niet heeft gezien, “maar voor ons is het de inhoud die telt. We behouden onze constructieve houding, maar zijn niet naïef. Hoe gaan we de goede kant op met dit land? Voor ons is het nu het moment om te investeren in gezondheidszorg, mee te stappen in de Europese Green Deal en te kiezen voor eerlijke belastingen. Dat zijn elementen die voor ons belangrijk zijn.”