Almaci (Groen) wil heropstart van samenleving: “Wel werken en winkelen, maar geen vrienden en familie zien. Dat is pijnlijk” TMA

26 april 2020

07u53

Bron: De Zondag, Belga 160 De partij Groen wil dat elke minister voor zijn of haar beleidsdomein rapporteert over de impact van de genomen corona-maatregelen. "Als de impact van de maatregelen op de hele samenleving gemeten wordt, kan er indien nodig ook beter worden bijgestuurd", klinkt het.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci liet in De Zondag al haar teleurstelling blijken over het exitplan dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag voorstelde. "We mogen wel werken en winkelen, maar we mogen geen vrienden en familie zien. Dat is pijnlijk. Naast de heropstart van de economie is ook een opstart van de samenleving nodig", zei ze daar. “Wie een tweede verblijf heeft, krijgt perspectief. Geen probleem. Maar wie zijn moeder al weken niet gezien heeft, krijgt géén perspectief. Dát is een probleem.”

“Veel mensen snakken naar menselijk contact. Ze willen vrienden en familie zien. Ik ook. Dat is wat ons mens maakt. Het exitplan zwijgt daarover in alle talen en dat is een gemiste kans. Waarom mogen de mensen hun ouders niet zien? Of hun beste vriend? Als winkelen kan, mits het respecteren van alle maatregelen zoals de anderhalve meter, waarom dat dan niet?”, klinkt het in De Zondag.

Sociale crisis

De partij vindt dat het tijd is voor een breder plan dat niet enkel rekening houdt met virologische en economische aspecten. Daarbij moet ook de sociale crisis die het coronavirus veroorzaakt in kaart gebracht worden. "In IJsland wordt het huishoudelijk geweld gemonitord: in dit land stierven 8 mensen aan Covid-19, twee jonge vrouwen werden er doodgeslagen door hun partner, één vrouw is vermist. Groen vraagt dat elke minister voor zijn of haar beleidsdomein rapporteert over de impact van de getroffen maatregelen", klinkt het in een persbericht.

Groen blijft ook pleiten voor de uitbreiding van het expertencomité van virologen met onder meer een armoede-expert. Dat moet ervoor zorgen dat toekomstige maatregelen rekening houden met de meest kwetsbaren in de samenleving.

Lees ook. OVERZICHT: Scholen en bedrijven weer open, mondmaskers verplicht op openbaar vervoer, maar nog niet meteen thuis afspreken met vrienden