Almaci: "Democratische partijen moeten stoppen met extreemrechts te normaliseren"

27 mei 2019

10u37

"De democratische partijen moeten stoppen het discours van extreemrechts te normaliseren en een discours te ontwikkelen dat een hellend vlak is." Dat zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci in De Ochtend op Radio 1. "De vraag is nu of men gaat bijsturen of op hetzelfde pad zal verdergaan", aldus Almaci. Of Groen kan samenwerken met N-VA zal daarvan afhangen, suggereert Almaci.

"Tijdens de afgelopen campagne was er een propagandatsunami van N-VA tegen Groen. Onze militanten zijn daar rustig onder gebleven, maar we staan ver van elkaar qua taalgebruik, manier waarop we aan politiek doen, stijl. Die diepe kloof wegwerken wordt moeilijk", aldus Almaci, die erop wijst dat in Vlaanderen N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet is. "Zijn partij is de grootste, we zullen zien wat er uit de gesprekken komt."

Samenwerken

De voorzitter wijst er ook op dat de coalitievorming belangrijk is, maar dat de komende vijf jaar ook partijoverschrijdend gewerkt moet worden: "Welk project willen we voor Vlaanderen en voor ons land?", zegt ze.



Op federaal niveau zijn Groen en Ecolo volgens Almaci een en ondeelbaar en beide partijen blijven dan ook samenwerken. "Het lijkt erop dat Bart De Wever op federaal niveau zo veel mogelijk Franstalige partijen wil wegduwen, terwijl we in dit land moeten zien hoe we de kloof moeten overbruggen", zegt Almaci.

Bezorgdheid

Volgens Almaci toont de overwinning van Vlaams Belang aan dat de partijen voor een uitdaging staan om voor iedereen perspectief te creëren en de bezorgdheden aan te pakken.



"We moeten de Vlaams Belang-kiezers ernstig nemen en bekijken hoe we als politieke partijen een antwoord kunnen geven op de duidelijke schreeuw rond de bezorgdheden van de burgers, en zien wat we kunnen veranderen", zegt ze. "Daarnaast zijn ook mensen bezorgd over die overwinning, zoals mensen met een andere geaardheid of etnisch-culturele achtergrond.”

Overwinning

Almaci wijst er opnieuw op dat Groen voor de vierde keer op rij een overwinning heeft geboekt. "We hebben in Vlaanderen in een moeilijke context een stap vooruit gezet. We zijn grootste in Brussel, in Gent en in Leuven, in Brussel ligt het initiatief zelfs bij ons, en Tinne Van der Straeten zit weer in het Vlaams Parlement. Het mocht meer zijn uiteraard, maar we hebben ons eigen verhaal verteld en hebben een inhoudelijk constructief verhaal naar voren gebracht", klinkt het.

Onder de verwachtingen

Mechels kopstuk en Kamerlid Kristof Calvo geeft toe dat het resultaat wat onder de verwachtingen blijft “Het gevoel is dubbel. Het is onze vierde overwinning op rij en we winnen 8 parlementsleden. Maar ik geef toe dat ik gehoopt had op meer”, aldus Calvo.

Calvo zegt ook dat hij vooral bezorgd is over de opkomst van extreemrechts. “Het wordt de opdracht van alle democratische partijen om een antwoord te bieden op die onzekerheid. Wij gaan nooit mee besturen met Vlaams Belang, maar we moeten de bezorgdheid van de mensen wel ernstig nemen”, aldus Calvo.

Dat niet Groen, maar Vlaams Belang de grote winnaar is geworden, heeft volgens Europees lijsttrekker Petra De Sutter ook te maken met het feit dat dat de socio-economische thema’s en migratie de bovenhand hebben gehaald op het klimaat. Volgens haar hebben angst en ongerustheid veel kiezers naar het Vlaams Belang geleid.

Stijn Bex, die als lijsttrekker in Brussel een zetel veroverd heeft in het Vlaams Parlement, ziet nog een bijkomende reden waarom de uitslag van Groen misschien wat onder de verwachtingen is gebleven. “Je mag niet vergeten dat we voorwerp zijn geweest van een uiterst negatieve campagne tegen ons. We moeten onszelf dus ook niet te veel verwijten maken”, zo zei hij aan Belga.