Allochtone gemeenschappen reageren op broeihaarden in Antwerpen: “Religie moet wijken voor gezondheid. Dat weten wij ook wel”

Esther De Leebeeck

27 juli 2020

05u00

0

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is "bezorgd" over het Offerfeest van vrijdag, zegt hij, en eerder wezen ook virologen al naar allochtone gemeenschappen voor nieuwe besmettingshaarden. Waar loopt het mis? "We volgen de maatregelen goed op. Het is een sociologisch probleem."