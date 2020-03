Alles wat we nu weten over de zes nieuwe coronagevallen in ons land ttr yv

02 maart 2020

11u46

Bron: belga 100 Er zijn zes nieuwe besmettingen met het coronavirus in België vastgesteld. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block vandaag tijdens een persconferentie. Daarmee komt het totale aantal in ons land op acht gevallen, waarbij de eerste patiënt al genezen is.

Alle nieuwe besmettingen betreft mensen die teruggekeerd zijn uit het risicogebied in het noorden van Italië. “Ze zijn afkomstig uit verschillende delen van het land”, zei De Block. “Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. De meesten zijn ook niet heel erg ziek. Sommigen zijn thuis, anderen zijn in het ziekenhuis. Er is sowieso opvolging.”

“Hun huis wordt hermetisch afgesloten, alleen zaken worden geleverd. Quarantaine is een hoge muur waardoor u niet buiten komt, en iemand anders niet binnen”, legt De Block uit. De patiënten worden wel opgevolgd. “Ze mogen pas terug in contact komen met anderen als ze niet meer besmettelijk zijn.” De identiteit van de patiënten wordt niet bekendgemaakt.

“De meesten hebben zich spontaan gemeld bij het ziekenhuis omdat ze uit het risicogebied komen, en proactief een test aangevraagd”, aldus De Block. “Er zijn honderden testen gebeurd, dan is het ergens wel logisch dat er zes positieve gevallen zijn.”

Patiënt in Brussel

Ook het geval dat deze ochtend gemeld werd door de Brusselse autoriteiten, een patiënt die recentelijk is teruggekomen uit Milaan, is inbegrepen in de zes nieuwe gevallen. Het gaat om een vrouw in Brussel die thuis in quarantaine blijft. De patiënt vertoont symptomen, maar verkeert in goede gezondheid. “Op basis van de nationale procedure en in overleg met Dr. Gerard, infectioloog in het Sint-Pietersziekenhuis (referentiecentrum voor coronavirus), werd besloten dat de patiënt naar huis zou terugkeren met strikte voorzorgsmaatregelen waarbij de patiënt geïsoleerd wordt”, zegt Pascal Devos, woordvoerder van Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron.

De patiënt ontving de benodigde apparatuur en voldoende documentatie. De inspectiedienst zal nu op zoek gaan naar alle mensen die onlangs in contact met haar kwamen, vragen of ze gezond zijn en hen verzoeken om hun lichaamstemperatuur twee maal per dag te meten. Zodra ze koorts hebben, moeten ze zich isoleren en contact opnemen met hun huisarts om de situatie met hen te beoordelen. “Op die manier kunnen we de verspreiding van deze epidemie beperken op de meest effectieve manier.”

In totaal acht besmettingen

Het totale aantal besmettingen in ons land komt met de zes nieuwe besmettingen op acht te staan. De allereerste patiënt, een Belg die gerepatrieerd werd uit de Chinese stad Wuhan, is intussen genezen. De tweede patiënt werd dit weekend in het UZA opgenomen en heeft milde klachten. Het is volgens De Block niet verwonderlijk dat het virus ons land bereikt heeft. “We zijn ongeveer het laatste land in Europa, we zaten erop te wachten.”

De federale diensten plannen voortaan elke dag om 10 uur een update van het aantal nieuwe gevallen. “We zijn sedert gisteren in fase 2", klinkt het. Vandaag zat de federale regering voor het eerst samen met de deelregeringen op het niveau van de ministers. “Maar het is lang niet de eerste keer dat er overleg is”, benadrukte premier Sophie Wilmès na afloop. Zo is er een Risk Management Group met experts die op regelmatige basis overlegt. Ook De Block beklemtoonde dat het er nu op aan komt elkaar goed op de hoogte te houden. “Maatregelen die genomen worden, moeten proportioneel zijn én effect hebben. Heel belangrijk is dat er een coherente aanpak komt, voor het hele land.”

Bent u -of iemand uit uw gezin- één van de nieuwe coronapatiënten? En wilt u graag zelf uw verhaal doen? Laat het onze redactie weten via redactie@hln.be.

LEES OOK IN PLUS. Experts kijken al vooruit naar zomervakantie: “Geen enkele reden om niet op reis te gaan”